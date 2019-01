Täter zu Fuß geflüchtet

Tauberbischofsheim.Ein bewaffneter und maskierter Täter betrat am Sonntag gegen 8 Uhr ein Spielkasino in der Alten Wertheimer Straße im Untergeschoss des Obi-Marktes. Er bedrohte die anwesende Spielkasinoaufsicht, einen 41-jährigen Mann aus Tauberbischofsheim, mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des in der Kasse befindlichen Bargeldes.

Die Aufsicht musste das Geld in eine weiß-orangefarbene Plastiktüte stecken. Nachdem ihm das Geld übergeben wurde, flüchtete der Täter aus dem Kasino und gab noch einen Schuss in den Raum ab. Das Projektil traf einen Spielautomaten. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Der Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Er war etwa 25-35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, er sprach mit ostdeutschem Akzent. Bei Tatausführung trug er eine zweifarbige, grau-beige Kapuzenjacke mit dem horizontalen Teilschriftzug „Urban“ auf Höhe der Brust, hellblaue Jeans, graue Sneakers mit auffallend weißer Sohle. Bei Tatausführung hatte er die Kapuze seiner Jacke aufgesetzt. Das Gesicht war mit einem Schal maskiert.

Im Anschluss an den Überfall wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Die Ausfallstraßen von Tauberbischofsheim wurden verstärkt von der Polizei kontrolliert. ktm/pol

