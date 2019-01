Distelhausen.Tauwetter und anhaltender Regen am Wochenende ließen die Pegelstände der Tauber kontinuierlich ansteigen. Bereits am Montag trat der Fluss an mehreren Stellen in Distelhausen (hier ein Bild vom Sportgelände) über die Ufer und sorgte für Überschwemmungen. Bild: Uwe Büttner

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019