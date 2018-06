Team „Lieberampool“ holte sich den Siegerpokal

Anzeige

Hochhausen.Das sechste Hochhäuser Gerümpelturnier fand auf dem Sportgelände in Hochhausen statt. Insgesamt 15 Teams meldeten sich an. Rund 200 Spieler und Zuschauer besuchten das Gelände.

In der Gruppe A trafen beim Eröffnungsspiel der Gastgeber, das „Organisationsteam“ sowie „Juuuchend“ aus Werbach, aufeinander. Da in der Gruppenphase parallel auf zwei Spielfeldern gespielt wurde, trafen auf Spielfeld 2 in Gruppe B „The Greens“ aus Tauberbischofsheim und die „Perplexen Pils Prinzen“ aus Hochhausen auf einander.

In Gruppe A waren weiterhin noch die Teams „Soccerholics“ aus Tauberbischofsheim, „VFL Vollsuff“ aus Großrinderfeld sowie „Saufen statt Laufen“ aus Eiersheim gelost worden.