Teamplayerin mit fundiertem Fachwissen

Tauberbischofsheim.Nach fast 45 Jahren im aktiven Berufsleben verabschiedete die Volksbank Main-Tauber Annette Wirth in einer kleinen Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand. „Wir nehmen heute Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einem lachenden Auge, weil wir Ihnen Ihren Ruhestand von ganzem Herzen gönnen. Mit einem weinenden Auge, weil Sie bei uns allen – und ganz besonders in Ihrer Abteilung - eine schmerzliche Lücke hinterlassen werden“, betonte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Robert Haas in seinem Rückblick auf das lange und erfüllte Berufsleben der scheidenden Mitarbeiterin.

Der berufliche Werdegang begann am 18. Juni 1974 bei der damaligen Raiffeisenbank Markelsheim, wo Annette Wirth bis zur Fusion mit der Volksbank Bad Mergentheim 25 Jahre als Sachbearbeiterin im Kreditgeschäft und im Rechnungswesen tätig war. Die folgende Dekade fungierte sie in der Hauptstelle Bad Mergentheim als Sachbearbeiterin im Markt-Service-Center „Wertpapiere“ und ist dieser Abteilung auch nach der Fusion mit der Volksbank Main-Tauber treu geblieben.

Das umfassende Aufgabenspektrum in dieser Position verlangte fundiertes Fachwissen, das die Jubilarin hatte und das ihr den Respekt und die Anerkennung ihrer Kollegen einbrachte. „Alle Veränderungen, die es in dieser Zeit gegeben hat, sei es technischer Art oder organisatorischer Art, haben Sie aktiv miterlebt und getragen. Und wenn man Ihren beruflichen Lebensweg betrachtet, dann ist das Wort Treue bei Ihnen mehr als berechtigt“, hob Haas hervor.

Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und Kollegialität seien Eigenschaften, die Annette Wirth über all die Jahre hinweg ausgezeichnet hätten und über die sie sich hohe Wertschätzung im Kollegenkreis verdient habe.

„Die besten Wünsche von Vorstand und Mitarbeiternsollen sie in einen neuen Lebensabschnitt begleiten“, schloss Haas.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019