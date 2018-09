Tauberbischofsheim.Der Comedian Andy Ost (geboren 1980) hat sich seine ersten Sporen mit umjubelten Auftritten bei Mainzer Karnevalssitzungen verdient. Ein bisschen davon ist bei ihm bis heute hängengeblieben: Einerseits verkörpert er in Vollendung den Typ des quirligen jugendlichen Alleinunterhalters, noch jünger aussehend als ein Enddreißiger, mit durchtrainierter Figur, dazu frech, übermütig, bis in die Haarspitzen energiegeladen, mit ständigem Rollenwechsel als hochtourige Schnellsprechmaschine oder/und als wirkungsvoller Pop-Gesangsparodist am Keyboard(gelegentlich greift er auch zur Gitarre).

Andererseits präsentiert er sich immer noch als der nette Kerl von nebenan, der mit seinem Spott niemanden verletzen will und dies in ernsten Momenten auch immer mal wieder treuherzig durchblicken lässt, damit auch niemand im Publikum im Zweifel darüber bleibt.

Das macht ihn persönlich sympathisch, nimmt seinen satirischen Ausflügen allerdings auch ein wenig die Bissigkeit und Schärfe, die zum eigentlichen Wesen des Kabaretts gehören. Das hat freilich nicht verhindert, dass Andy Ost in seiner bisherigen Karriere schon eine stattliche Reihe von Auszeichnungen vorweisen kann.

Was von seinem Programm „Im Eifer der Phobie“ bleibt, ist teilweise brillante, immer vergnügliche Unterhaltung, die ihre Höhepunkte in den von ihm neu getexteten, kaum minutenlangen Minisongs mit Achtzeilern auf bekannte Popmelodien der letzten 30 oder 40 Jahre erreicht.

Eigentlich waren die hier zitierten Pop-Größen wie etwa Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer schon immer Parodisten ihrer selbst, doch Andy Ost schafft es, mit imitierender Akkuratesse und dem ihm eigenen stimmlichem und mimischen Furor immer noch einen drauf zu setzen und damit die Zwerchfelle seiner Zuhörer zu massieren. Dazu bekommen Größen wie Lady Gaga, Xavier Naidoo, Reinhard Mey, Eros Ramazotti oder Bonnie Tyler an diesem Abend ihr Fett ab. In seinen jeweils einleitenden, durchweg witzigen und launigen Monologen beschäftigt sich der Comedian zudem mit zeitgemäßen und zugleich zeitlosen Alltagsproblemen wie den Schattenseiten langjähriger Zweierbeziehungen, wozu lästige Pflichten wie Aufräumen gehören, Beinenthaarung, Kochsendungen im Fernsehen und veganes Fasten, Probleme bei der Namensgebung bei Neugeborenen, Schwiegermütter und Wellness-Oasen.

Politisches bleibt außen vor, und das ist auch gut so. Am Ende gab’s im nicht ganz ausverkauften Engelsaal stürmischen Beifall für einen fulminanten Unterhalter und eine – wenngleich leichtgewichtige – würdige Jubiläumsveranstaltung des Kunstvereins. Es war nämlich die mittlerweile 200. ihrer Art und damit zugleich ein Anlass für Rudi Zäuner, die ungewöhnlichen Verdienste und den jahrzehntelangen Einsatz von Leiter Volker Weidhaas zu würdigen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018