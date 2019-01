„The Italian Tenors“ live in der Stadthalle

Tauberbischofsheim.„Viva La Vita – es lebe das Leben!“ So haben „The Italian Tenors“ ihr neues Album und ihre Tour nicht ohne Grund genannt, denn es versprüht jede Menge sonnendurchflutete italienische Lebensfreude, viel Gefühl und Leidenschaft. Auf ihrer Gastspielreise machen sie am Freitag, 22. März, um 20 Uhr in der Stadthalle in Tauberbischofsheim Station.

Mehr denn je wagt das Trio, bestehend aus Luca Sala, Sabino Gaita und Evans Tonton, den Spagat zwischen beliebten italientischen Pop-Hits und kunstfertigen klassischen Interpretationen. Sie treten an, italienische Pop- und Filmklassiker auf höchstem, musikalischem Niveau, klassisch zu interpretieren.

„The Italian Tenors“ sind auf den Opernbühnen schon seit Jahren Profis. Für alle Drei war es aber immer schon spannend, ihre musikalische Herkunft der Klassik mit ihrem Faible für die italienische Popmusik zu vereinen. Schon mit ihrem Debüt-Album „That‘s Amore“ sorgten sie für Furore und intonierten mit Klasse und Verve italienische Popsongs. Die „Viva La Vita Tour 2019“ soll nun live verströmen, was das Album an italienischer Musik- sowie Lebensart erreicht.

Natürlich haben „The Italian Tenors“ das Rad nicht völlig neu erfunden, aber mit Stimmgewalt, Persönlichkeit und italienischem Charme gewinnen sie die Herzen des Publikums. „The Italian Tenors“ kreieren einen fantastischen Mix aus Leidenschaft und Musik und nehmen dabei das Publikum mit auf einen musikalischen Ausflug durch Italien. Getragene, weite Melodienlinien über dem ruhig voranschreitenden klassischen Arrangements bieten den drei Sängern viel Raum ihre wunderbaren Stimmen zur Entfaltung kommen zu lassen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019