Themenführungen auch im August

Winzerin Dorothea ist am Freitag, 24. August, um 18 Uhr auf Quartiersuche in der Stadt um 1750. Der Türmer Vinzenz hat versehentlich das falsche Signal geblasen und die Stadttore schließen sich. Die Winzerin nimmt sich der quartiersuchenden Fremden hilfreich, aber vor allem humorig an. In bäuerlichem Dialekt erzählt sie so manche spaßige Geschichte oder gibt ein mundartliches Gedicht zum Besten. Sogar der Proviant wird mit den Gästen geteilt: Selbstgebackenes und ein guter heimischer Wein. Treffpunkt ist am Rathaus, die Dauer beträgt etwa 1,5 Stunden.

Mindestteilnehmerzahl: Zehn. Anmeldung unter Telefon 09341/80333.

Eine „Naturkundliche Exkursion durch das Naturschutzgebiet Brachenleite“ gibt es am Freitag, 31. August um 17 Uhr. Gemeinsam mit Vertretern der Nabu-Ortsgruppe geht es in das interessante Areal. Im Anschluss können Nistkästen erworben werden. Geeignete Kleidung tragen und genügend zu Trinken dabeihaben. Treffpunkt ist der Schotterparkplatz am ehemaligen Munitionsdepot. Die Dauer beträgt etwa zwei Stunden, es wird um eine Spende für Nabu gebeten.

