Tauberbischofsheim.Auch im Juni bietet die Stadtverwaltung besondere Themenführungen durch die Altstadt an: Am morgigen Sonntag stellt Irmgard Wernher-Lippert bei ihrem Rundgang „Literaturspaziergang – die Kraft des Worts“ Persönlichkeiten vor, deren Wirken auch über die Stadtgrenze hinaus deutliche Spuren in der Geschichte hinterlassen hat. Auch die Besteigung des Türmersturms ist inbegriffen. Treffpunkt ist am Rathaus. Anmeldung unter Telefon 01 51 / 28 60 63 81.

Am Freitag, 22. Juni, gibt es dann einen unterhaltsamen Rundgang durch die historische Altstadt mit Stadträtin Rosalia von Rotkapp und Jungfer Agathe Steigleder als „Marktweib und Bürgersfraa“. Die beiden „Weibsbilder“ sparen nicht mit netten Geschichten und frechen Anekdoten. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Sonnenplatz. Anmeldung unter Telefon 0 93 41 / 8 03 33 oder 01 72 /7 70 03 16.