„Theologie zum Anfassen und Begreifen“

Die Stationen in der Herz-Jesu-Kirche beschäftigen sich mit typisch katholischen und evangelischen Aspekten des Glaubens und gehen der Frage nach, was beide Konfessionen verbindet. „Die Bibel spielt im katholischen und im evangelischen Gottesdienst eine große Rolle“, hat Liara Gräter erkannt. Spannend fand sie es, in verschiedenen Bibel-Ausgaben zu blättern. „Die Geschichten aus der Bibel machen deutlich, dass Gott uns beschützt, wenn wir Hilfe brauchen“, wusste Lina Farny.

„Die Schüler sollten neue Zusammenhänge entdecken und einen unkonventionellen Zugang zum Glauben bekommen“, berichtete Pfarrerin Anna Wolf. Ihr gefiel an der Ausstellung, dass sie es ermöglicht, den Glauben mit verschiedenen Sinnen wahrzunehmen.

Wolfs katholische Religionskollegin Jutta Banzer empfand den Besuch des Credowegs als gute Vorbereitung auf das Osterfest. Die Ausstellung macht ihrer Meinung nach den eigenen Glauben „handgreiflich“. An den einzelnen Stationen könne der Besucher sich ganz anschaulich auf den Glauben besinnen und darauf, was wirklich durch das Leben trägt.

Der Credoweg ist noch bis zum 2. April eingerichtet. Öffentliche Führungen durch die Erlebnisausstellung werden am Sonntag, 25. März, um 14 Uhr, Mittwoch, 28. März, um 19 Uhr und am Montag, 2. April, um 15 Uhr angeboten. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist jeweils das Foyer im Hotel St. Michael.

