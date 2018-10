Theologischer „Roadtrip“

Tauberbischofsheim.Eine Lesung mit Ahmad Milad Karimi findet am Dienstag, 13. November, um 19 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Bonifatius in Tauberbischofsheim statt. Ahmad Milad Karimi, unter anderem Professor für islamische Philosophie an der Uni Münster, stellt die Frage: „Und wenn es Gott nicht gibt?“ Der Autor lädt auf einen theologischen Roadtrip ein: Den Gästen begegnen Atheisten und Gottsucher, Philosophen und Mafiosi, Islamisten und Flaschengeister, Dichter, Mystiker und Prediger, die alle mit der Frage nach und um Gott ringen. Denn Gott ist in Verruf geraten. Vor allem der Gott des Islams. Als rigide und herrschsüchtig wird er wahrgenommen, seine Anhänger oft mit radikalisierten Eiferern assoziiert. Solchen vermeintlichen Wahrheitsverfechtern hält der Autor entgegen: Der Koran lebt durch die Uneindeutigkeit, Offenbarung ist Offenheit und der Gott im Islam das Unbegreifliche, das Gegenwärtige.

Wie kein Zweiter versteht es Karimi in „Warum es Gott nicht gibt und er doch ist“, unterschiedlichste kulturelle und religiöse Elemente miteinander zu verbinden. Daraus entsteht eine atemberaubende und von neuen Gedanken überquellende Suche nach einem Gott, den es nicht gibt - oder vielleicht doch? Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Die Veranstaltung ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen der katholischen Kreisarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung Tauberbischofsheim und dem Bildungszentrum Mosbach/Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018