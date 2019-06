Tickets bequem via App buchen

Tauberbischofsheim.Den Bürgernutzen verbessern und einen Mehrwert schaffen: Die Main-Tauber-App der Fränkischen Nachrichten erfreut sich in der Region großer Beliebtheit und hat sich längst etabliert.

Jetzt gibt es eine Neuheit, die den Nutzern einen zusätzlichen Service bietet. In Kooperation mit „Reservix“, einem wichtigen Ticket-Anbieter in Deutschland und der Region Odenwald-Tauber, können Tickets für Konzerte und Veranstaltungen aller Art nun bequem über die App gebucht werden – sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag.

„Dieser Weg über das Internet wird immer häufiger gewählt, weil die Kunden flexibel sind und quasi vom Wohnzimmer aus ihre Konzertkarten bestellen können. Über unsere Main-Tauber-App werden die Nutzer mit den wichtigsten Informationen zu den Veranstaltungen in der Region und darüber hinaus versorgt und können dann sofort zugreifen“, freut sich Marketingleiter Michael Wünsch. Gleichzeitig biete die App so den Kulturschaffenden der Region eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Veranstaltungen in Szene zu setzen.

Die Main-Tauber-App, die in Zusammenarbeit der FN mit dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis entstand, informiert nicht nur über Veranstaltungen in der Region, sondern ist darüber hinaus auch eine Plattform für Handel, Tourismus und Gastronomie.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019