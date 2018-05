„Tiere sind Familienmitglieder“

Anzeige

Auf Wildtiere verzichtet der Zirkus bewusst. An ihre Stelle treten bei den Carellis Kühe und Kamele, Hunde, Pferde und der gar nicht mal so störrische Esel Manolito. Der gibt seinem „Herrchen“ Clown Timmy auch gerne mal Küsschen. „Bei uns werden Tiere geachtet, nicht geschlachtet. Sie sind unsere Familienmitglieder“, stellt Francesco Carelli klar. Bei der Tierschau in der Pause kann man übrigens unter anderem auch die drei Monate alten, seltenen Kamelzwillinge bewundern. sk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.05.2018