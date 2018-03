„Tiere sollen nicht unnötig leiden“

Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen den Tierschutz wurde der Schlachthof in Tauberbischofsheim von den Behörden geschlossen. © Susanne Sohns

Der Skandal um den Schlachthof in Tauberbischofsheim sorgt für große Betroffenheit in der Bevölkerung. Dies wurde in einer Umfrage der FN deutlich.

Tauberbischofsheim. Im Schlachthof im Bödeleinsweg haben sich erschütternde Szenen abgespielt (die FN berichteten).

Wie Videoaufzeichnungen von Tierschützern belegen, wurde in dem Betrieb massiv gegen den Tierschutz verstoßen.

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4108 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.02.2018