Tauberbischofsheim.Der Tierschutzverein Tauberbischofsheim hält am Samstag, 24. Februar, ab 16 Uhr eine Mahnwache vor dem Tierschutz-Laden am Marktplatz 5 ab. Die Teilnehmer wollen dabei nach den Vorfällen im Tauberbischofsheimer Schlachthof besonders an die Tiere denken, die ihr Leben in Schlachthöfen lassen müssen.