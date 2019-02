Titel lautet diesmal „Augenblicke 2019“

Tauberbischofsheim.Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Inner Wheel Club Tauberfranken in Kooperation mit der DiAG für Erwachsenenbildung KreisAG MTK und dem Bildungszentrum Mosbach einen Benefiz-Kinoabend in Tauberbischofsheim. Unter dem Titel „Augenblicke 2019“ werden elf prämierte Kurzfilme vorgestellt, die unterschiedliche Genres, Themen und Inhalte faszinierend auf den Punkt bringen. Bei Pausensnacks und Getränken wird Gelegenheit zu interessanten Gesprächen geboten.

Der Inner Wheel Club Tauberfranken fördert und unterstützt seit seiner Gründung 1999 bedürftige Menschen und soziale regionale und internationale Projekte. Der Erlös des Kinoabends geht in diesem Jahr für ein Bildungsprojekt in Togo an den Verein Anyievo-Ekpui/Togo in Dittigheim. Der Kinoabend findet statt am Freitag, 15. März, im Filmtheater Badischer Hof. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019