Titel lautet „Mythen – Welten“

Distelhausen.Günther Hollerbach, weitgereister Distelhäuser, zeigt im Bauernhofmuseum seines Bruders Bertold Hollerbach seine kleine, feine Ausstellung mit dem Titel „Mythen – Welten“ in vertrauter Umgebung. Zu einer kleinen Vernissage trafen sich Kunstfreunde und „alte Bekannte“ aus Kindheit und Jugend; man tauschte Erinnerungen aus, bewunderte die neuesten Arbeiten in klassischer Ölmalerei, lauschte den vom Künstler vorgelesenen Geschichten und Gedichten von den Stationen seines Lebenswegs, festgehalten in einem eigenen Werk mit Bildern und Texten.

Den „erweiterten Rahmen für Bilder“ suchte und fand Hollerbach im Heimatdorf, „das Dorf in mir“; der 70. Geburtstag, sagt er, gebe Anlass zum „Finden“, für Rückerinnerungen an das heimatliche Haus und gelebte Familie, das Treffen mit aus der Kindheit vertrauten Menschen. „Bildende Kunst trifft auf historische Sammlung“ – hier gab es immer wieder überraschende Momente. Zwei irgendwie vertraute, wenn auch etwas verfremdete Gemälde waren Vorbildern in der Distelhäuser Kirche zuzuordnen, etwa Sankt Michael mit dem Schwert. Man kennt den Erzengel mit zum Kampf gezücktem Schwert, doch in diesem Bild dient es als schützendes „Dach“ über seinem Haupt.

Antike Vorbilder neu zu interpretieren ist ein Faible des Künstlers; Mythen, Archetypen, Eros, Schönheit, Vergänglichkeit, Sinnlichkeit, Verletzlichkeit, Pathos und die Liebe sind nach eigenen Worten bevorzugte Themen.

Am morgigen Sonntag und an den beiden Folgesonntagen kann die Ausstellung im Bauernhofmuseum in Distelhausen von 14 bis 18 Uhr besucht werden.

Zudem kann man morgen auch Günther Hollerbach noch persönlich antreffen. irg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019