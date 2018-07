Top-Ergebnis für A.T.U-Filiale

Anzeige

Tauberbischofsheim.Mit einem Top-Ergebnis bewertet der TÜV Süd die Werkstatt- und Serviceleistungen der A.T.U-Filiale in der Alten Wertheimer Straße in Tauberbischofsheim. Die Bestnote steht im Zusammenhang mit einer bundesweiten Testreihe in allen 600 Filialen. A.T.U hat TÜV Süd mit der regelmäßigen Überprüfung seiner Werkstätten beauftragt, um einen hohen Qualitätsstandard an allen Standorten sicherzustellen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Qualität in Werkstatt und Service ständig weiter zu verbessern. Die internen Tests durch den TÜV sind dabei eine wichtige Messlatte“, erklärt Andreas Schmidt, Geschäftsführer Service und Technik. Seit vielen Jahren ist die Überprüfung der rund 600 Filialen durch die Experten vom TÜV Süd ein fester Bestandteil im Qualitätsmanagement. Ausschlaggebend für die Bewertung ist die Qualität der Fehlererkennung am Fahrzeug sowie die Qualität der Kunden-Betreuung. In beiden Kategorien erzielte die Filiale in Tauberbischofsheim Top-Werte. Generell bestätigt die laufende Testreihe einen deutlich überdurchschnittlichen Qualitätsstandard sowie einen erneuten Anstieg bei der Servicequalität.

„Mit unseren unabhängigen Tests leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und kontinuierlichen Weiterentwicklung des Qualitätsniveaus – sowohl in der Werkstatt als auch im Kundenservice“, erklärte Hans-Gert Teuber, Leiter Kompetenz-Center Werkstatt-Tests beim TÜV Süd.