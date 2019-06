Toter wurde von Zeugen identifiziert

Tauberbischofsheim.Im Kirchweg in Tauberbischofsheim wurde am Pfingstmontag, gegen 13.15 Uhr, nahe der evangelischen Kirche eine tote, männliche Person aufgefunden. Der Tote führte keinerlei Ausweispapiere mit sich, was die Identifizierung erschwerte. Deshalb entschied sich die Polizei am Dienstagabend zur Veröffentlichung eines Fotos des Mannes.

Durch verschiedene Personen, die das Bild im Internet sahen, konnte der Tote dann schnell zweifelsfrei identifiziert werden. Laut Polizei handelt es sich um einen 76-Jährigen aus Tauberbischofsheim. Wie ein Sprecher gegenüber den FN außerdem betonte, sei der Mann eines natürlichen Todes gestorben. Eine Fremdeinwirkung werde ausgeschlossen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.06.2019