Tourist-Info zieht vorübergehend um

Tauberbischofsheim.Während der anstehenden Sanierungsmaßnahmen in der städtischen Tourist-Info befindet diese sich seit gestern übergangsweise schräg gegenüber am Marktplatz 6. Das Service-Angebot der Tourist-Info ändert sich nicht, auch sind alle Verkaufsartikel zu den gewohnten Öffnungszeiten erhältlich. Die Tourist-Info hat Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet, donnerstags nachmittags bis 17.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Die Sanierungsmaßnahmen werden voraussichtlich bis Ostern andauern, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Bild: Susanna Blum

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019