Traditionelles Osterbrunnenfest

Impfingen.Der Heimatverein Impfingen veranstaltet auch in diesem Jahr wieder am Ostermontag, 2. April, das traditionelle Osterbrunnenfest für die ganze Gemeinde. Der Jakobusbrunnen am „Plan“ bildet erneut den Mittelpunkt des von fleißigen Mitgliedern des Heimatvereins geschmückten Osterbrunnens. Nach dem Gottesdienst in der Nikolauskirche um 10.30 Uhr erfolgt die Segnung des Brunnens. Das Fest beginnt um 11 Uhr. Die Kindergartenkinder werden die Gäste mit einigen Liedern auf das Fest und den Frühling einstimmen. Alle Kinder erhalten ein Osterei und für bemalte Ostereier eine Überraschung und eine Urkunde. Ostereier zum Bemalen können beim Vorsitzenden Gottfried Wühr, Am Staaten 9, abgeholt werden. Für Bewirtung ist gesorgt.