Training mit Anki Takahashi

Tauberbischofsheim.Die enge Freundschaft von Schlatt, Cheftrainer der Karateabteilung des TSV „Ryôzanpaku“, mit Anki Takahashi ermöglichte der Karateabteilung ein ganz besonderes Erlebnis. In der letzten Woche leitete Takahashi am Montag und Dienstag das Kinder- und Erwachsenentraining im Ryôzanpaku Dôjô in Tauberbischofsheim.

Am Mittwoch war er Gasttrainer in der Karateschmiede der Abteilung, dem Tatsu-no-Miya in Distelhausen. Damit fängt die Trainingsroutine der Karatekämpfer nach der langen Sommerpause wieder an und neue wie Altmitglieder sind zum Training willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018