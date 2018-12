Trauer um Harry Schlisio

Dittigheim.Wenige Tage vor seinem 84. Geburtstag ist Vereinsgründer, langjähriger Vorsitzender, Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender des Angelsportvereins Dittigheim, Harry Schlisio, gestorben. Zahlreiche Angler, alte Kameraden und Weggefährten begleiteten ihn zu seiner letzten Ruhestätte. Der Angelsportverein würdigte seine Verdienste. Schlisio war Träger vieler Auszeichnungen.

Harry Schlisio wurde am 22. Dezember 1934 in Goldbach/Ostpreußen geboren. Am 22. Januar 1945 musste seine Familie aus der ostpreußischen Heimat fliehen und so kam er in den Westen der Bundesrepublik Deutschland.

Von 1976 bis 1981 war er im Turnverein Dittigheim Abteilungsleiter der Abteilung Angelsport. Am 4. Mai 1981 gründete er den Angelsportverein Dittigheim und hat sich seit dieser Zeit als dessen erster Vorsitzender aktiv für den Natur- und Gewässerschutz in Tauberbischofsheim und der Umgebung eingesetzt. Bei den Sportfischern der Umgebung war er als ehrenamtlicher Schulungsleiter bekannt, der seit 1977 Lehrgänge zur staatlichen Fischerprüfung erfolgreich durchführte. Auch die 1997 gegründete Angelsportgemeinschaft Tauberbischofsheim, der Zusammenschluss der Sportfischervereine aus Tauberbischofsheim, Distelhausen, Dittigheim, Hochhausen und Impfingen, hatte ihn zum Sprecher.

Seit 1981 war er viele Jahre ehrenamtlicher Fischereiaufseher im gesamten Bereich der Tauberfischereigenossenschaft.

In Dittigheim ist er bekannt durch den Aufbau und Erhalt eines aktiven Vereinslebens und des Vereinsheims des ASV Dittigheim. Seine Bekanntheit über die Region hinaus erlangte er durch das Ausrichten von Hochseeangelfahrten für interessierte Bürger aus der Region Tauber-Franken und die Organisation von neun Westernfesten am Tauberwehr in Dittigheim mit über 10 000 Besuchern. Seit 1993 widmete er sich zusätzlich einer gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Heimatforschung und Familienzusammenführung von Vertriebenen aus Ostpreußen (Kreis Wehlau).

