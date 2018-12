Treue zu Gott in turbulenten Zeiten

Im Mittelpunkt der Kolping-Gedenkfeier standen Ehrungen langjähriger Mitglieder.

TAUBERBISCHOFSHEIM. Die Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim gedachte in einer Feierstunde im Winfriedheim ihres Gründers Adolph Kolping, der am 8. Dezember 1815 in Kerpen bei Köln geboren wurde. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, die Michael Hönninger am Klavier musikalisch gestaltete, standen zahlreiche Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder.

Mit dem „Präludium Nr. 1, C-Dur, BWV 846“ von J. S. Bach und dem gemeinsam gesungenen Lied „Wir sagen euch an, den lieben Advent“, eröffnete Vorsitzender Georg Maluck in Anwesenheit von Dekan Gerhard Hauk, Präses Pater Kasimir Fieden und Bezirksvorsitzender Hans-Jürgen Bundschuh die Veranstaltung. Maluck erinnerte, dass die „Kolpingwelt“ von einem Mann fasziniert ist, der mit all seiner Energie und Ausdauer, sowie seinem Durchsetzungsvermögen ein Werk geschaffen hat, das bis heute nachwirkt. In seiner Hinwendung zu den sozial Schwachen sei Adolph Kolping Vorbild, der Glauben und das Engagement der Mitglieder prägt.

Pater Kasimir Fieden übernahm die Laudatio für die zu ehrenden Kolpingfreunde. „Echte Jubilare“ sind für 50 Jahre Mitgliedschaft Wolfgang Burger, Alois Dehn und Bernhard Holler. Neben der Ehrenurkunde erhielten sie zusätzlich die goldene Kolping-Ehrennadel. Der Vorstand ließ es sich nicht nehmen, Mitglieder auch zu danken, die seit vielen Jahren aktiv sind. So wurden für zehn Jahre Christian Schmitt und für 15 Jahre Anita Hauke bedacht. 20 Jahre ist Martin Henneberger und 30 Jahre sind Margarete Günther, Alfons Seelmann und Bernhard Speck dabei. Mit 35 Jahren zeichnen sich Manfred Hau , Kurt Baumann, Robert Dürr und Willy Burger aus. Bruno Öhlenbach war insgesamt 45 Jahre sowohl in Kolping Hochhausen als auch in der Kreisstadt aktiv. Den Vogel aber schossen Kurt Altmann, Adolf Geiger, Peter Kuhn, Klaus Seitz und Erich Wagner ab, die jeweils 55 Jahre Mitgliedschaft aufweisen können. Alle Geehrten nahmen die Ehrenurkunde sowie ein Weinpräsent, wahlweise auch einen Fair-Trade-Kaffee entgegen. Das Kolpinglied „S‘war einst ein braver Junggesell“ wurde nach den Auszeichnungen gesungen.

Nach dem „Menuett“ von J. S. Bach richtete auch Dekan Gerhard Hauk die Glückwünsche an die geehrten Mitglieder. Die Aktivität der Mitglieder sei auch mit der Treue zu Gott und der Kirche in einer turbulenten Zeit verbunden. Da die Gedanken und das Wirken Kolpings heute mehr denn je aktuell sind, wünsche er sich viele Menschen, die gesellschaftliches Engagement zeigen.

Präses Pater Kasimir Fieden erwähnte in seinen Worten die über 250 000 Mitglieder in mehr als 2 600 Kolpingsfamilien in Deutschland, die offen für alle Menschen sind, und die auf Grundlage des Evangeliums Verantwortung übernehmen.

Bezirksvorsitzender und Diözesanvorstandsmitglied Hans-Jürgen Bundschuh aus Hochhausen, übermittelte die Grüße des Diözesanvorstandes, der sich kürzlich zu einer Versammlung in Rastatt getroffen hat. Dort kam auch die Mitgliederentwicklung im Kolpingverband zur Sprache. Demnach sind die Sorgen durch die Überalterung der Mitglieder nicht klein zu reden; auch Neumitglieder sind schwer zu gewinnen. Trotzdem seien die Aktivitäten in den Kolpingsfamilien der Diözese umfangreich. Mit dem Adventslied „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ endete eine harmonische Kolping-Gedenkfeier. gm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018