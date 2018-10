Trostweg in der Martinskirche

Tauberbischofsheim.„Trost empfange ich von dem, dem ich vertrauen kann, der mir in Treue verbunden ist, dem, der mich aus meiner Trostlosigkeit reißt und mich getrost macht. Niemand kann das besser als Gott.“ Mit diesen Worten eröffnete Gemeindereferent Wolfgang Eitzenberger im Rahmen einer Andacht den Trostweg, der von den Mitgliedern des Hospizvereins Brigitta Meuser, Jochen Leuschner und Antje Bauer, zusammen mit Wolfgang Eitzenberger, erarbeitet worden war.

Stationen vorgestellt

Den Empfindungen von Schmerz, Einsamkeit, Schuld(gefühlen), Angst und Verlust wurde beim Gang durch die St. Martinskirche jeweils Tröstendes gegenübergestellt.

Nach der Vorstellung der jeweiligen Station durch Antje Bauer und Jochen Leuschner sang Brigitta Meuser, begleitet am Instrument von Michael Meuser, mit ihrer ausdrucksstarken Stimme einen jeweils passenden Choral, so das „Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand“.

„Da bleiben bitte. Das ist Trost“. Bei Gedanken zu diesen Worten, mit denen Wolfgang Eitzenberger das zuvor Gehörte noch einmal bündelte und vertiefte, versammelten sich alle, die zu dieser Andacht gekommen waren, rund um den Altar. Mit dem gemeinsamen Vater Unser und dem Segen endete diese beeindruckende liturgische Stunde.

Besucht werden kann der Trostweg täglich bis zum 17. November zu den Öffnungszeiten der Martinskirche (mit Ausnahme der Gottesdienste).

Neben den Darstellungen zu den einzelnen Themenbereichen liegen auch beschreibende und nachdenkenswerte Texte bei den einzelnen Stationen aus. jaha

