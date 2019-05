Tücken des Alkoholkonsums

Tauberbischofsheim.Rund 7,3 Millionen Menschen in Deutschland trinken regelmäßig zu viel Alkohol und riskieren damit Organschäden bis hin zu Krebs. Grund genug, sich über den eigenen Konsum Gedanken zu machen. Um Menschen in der Region für das Thema zu sensibilisieren, veranstaltet das Krankenhaus Tauberbischofsheim am Dienstag, 21. Mai, von 11 bis 15 Uhr, einen Aktionstag zum Thema Alkohol im Eingangsbereich des Gebäudes.

Alkohol macht abhängig – das wissen alle. Alkohol macht aber auch krank – das wollen viele gar nicht wissen. Statistisch gesehen stirbt alle sieben Minuten ein Mensch in Deutschland, weil der Alkohol Leber und Bauchspeicheldrüse, Gehirn, Rachen, Magen und Darm oder das Herzkreislauf-System geschädigt hat. Der Grund: Es ist ein Gift, das Zellen schädigt. Bei regelmäßigem Konsum steigt deshalb auch das Krebsrisiko. Schon täglich zwei kleine Gläser Bier oder Wein erhöhen die Gefahr, an Brustkrebs zu erkranken. Insgesamt ist Alkohol mitverantwortlich für über 200 Krankheiten. Die Aktionswoche soll dazu anregen, über den eigenen Konsum nachzudenken. Bei vielen Infoveranstaltungen in ganz Deutschland möchte man Menschen miteinander ins Gespräch bringen.

Im Krankenhaus Tauberbischofsheim steht dabei das Thema Alkohol am Arbeitsplatz im Fokus. Helene Ikas und Thomas Retzbach, Suchtbeauftragte, beantworten gerne die Fragen der Besucher. Mit dabei sind zudem Michael Goldhammer und Gisela Authmann-Bopp von der AGJ Suchtberatung im Main-Tauber-Kreis sowie die Suchttherapeutin Barbara Veeh (Diakonische Suchtberatungsstelle). Auch der Suchtbeauftragte der Firma ebm-papst Herbert Engert steht den Interessierten am Stand Rede und Antwort. Mit Hilfe von Rauschbrillen in verschiedenen Promillestärken kann man ausprobieren, wie es ist, wenn man zu tief ins Glas geschaut hat. Außerdem gibt es leckere alkoholfreie Cocktails, die beweisen, dass Trinkgenuss auch ohne Alkohol möglich ist.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019