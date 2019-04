TÜV Tauberbischofsheim versinkt in Bananen

Tauberbischofsheim.Der TÜV Süd in „Geberlaune“: Am Bild 53 in der Kreisstadt, hier ist das Service-Center angesiedelt, gibt es am heutigen Montag nicht nur die begehrten Plaketten, sondern gratis dazu Bananen – in Hülle und Fülle. Wie’s dazu kommt? Im Folgenden wird’s detailliert erläutert.

Technischer Überwachungs-Verein, kurz und prägnant TÜV genannt – wie gut dass es diese Einrichtung in der Bundesrepublik gibt. Wer sein Gefährt, ganz gleich ob Pkw, Lkw, Bus oder landwirtschaftliches Nutzfahrzeug, vorfährt und die begehrte Plakette erhält, kann sich durchaus „von“ nennen, da dies der Beweis dafür ist, dass er über einen sicheren fahrbaren Untersatz verfügt.

Andere Länder, andere Sitten – diese interessante Erfahrung machten dieser Tage die Experten des TÜV Tauberbischofsheim zum wiederholten Male. Ein Sattelzug, den die Polizei Ende letzter Woche auf der A 81 auf Gemarkung Großrinderfeld gestoppt hatte, musste nach eingehender Untersuchung auf der Hebebühne wegen erheblicher technischer Mängel – unter anderem versagte ein Teil der Bremsen – sofort aus dem Verkehr gezogen werden.

Eine tickende Zeitbombe auf bundesdeutschen Fernstraßen weniger, doch der TÜV in der Kreisstadt hatte auf einmal in gewisser Weise ein „fruchtiges“ Problem. Der Lkw war auf dem Weg nach Frankreich und bis unters Dach mit Bananen beladen – 40 Tonnen, um genau zu sein. Lauter verderbliche Ware, die nur wenige Tage haltbar ist.

Was tun? So fragten sich die Verantwortlichen beim Tauberbischofsheim TÜV, Am Bild 53, – und fanden prompt die Lösung. In Absprache mit jenem Fuhrunternehmer, für den der Lkw unterwegs war, versteht sich. Einen Ersatz-Lkw zu schicken, hätte viel zu lange gedauert und wäre zudem zu kostspielig gewesen.

Also entschloss man sich kurzerhand, die schmackhaften Früchten unters Volk zu bringen.

Zehn Tonnen bereits weg

Der Technische Überwachungs-Verein begann bereits am Freitag damit, die Bananen gratis an die Bevölkerung sowie an die Kunden abzugeben, am Samstag hatte man kurzfristig aus diesem Grund den ganzen Vormittag über geöffnet. Zehn Tonnen brachte man auf diese Art und Weise bereits an den Mann/die Frau. Doch 30 Tonnen lagern noch in den Räumlichkeiten des TÜV. Um die Aktion publik zu machen, wandte sich der Verein an unsere Zeitung. So hofft man, heute den gesamten Rest an Bananen wegzubringen.

Ab 7.30 Uhr nehmen die Prüfer nicht nur Pkw und Lkw genauer unter die Lupe. Jeder Kunde darf (und soll) so viele köstliche Früchten mitnehmen, wie er nur möchte. Doch auch die restliche Bevölkerung ist ausdrücklich aufgerufen zu kommen, um den Bananenberg schnellstmöglich abzutragen.

Obstkisten zum Abtransport der leckeren Ware stehen bereit. Man muss lediglich etwas Geduld mitbringen, da sich am Freitag und am Samstag am Eingang eine größere Warteschlange am Eingang gebildet hatte. Telefonische Bestellungen werden allerdings aufgrund der dünnen Personaldecke des TÜV nicht entgegengenommen. ktm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019