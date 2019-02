Über 150 ehrenamtliche Helfer werden benötigt

Tauberbischofsheim.Die Doppelwahl in Baden-Württemberg wirft ihre Schatten voraus. Am 26. Mai findet neben der Europawahl auch die Kommunalwahl statt – dies bedeutet für die Gemeinden und Landkreise eine Vielzahl an organisatorischen Aufgaben, die im Vorfeld zu bewältigen sind.

In Baden-Württemberg werden bei der Kommunalwahl in 35 Landkreisen die Kreisräte und in 1101 Städten und Gemeinden die Gemeinderäte gewählt. In den Städten mit Ortschaftsverfassung, zu denen auch die Kreisstadt Tauberbischofsheim zählt, sind zudem noch die Ortschaftsräte zu wählen. 2014 war dies in etwa 1640 Ortschaften der Fall.

In Tauberbischofsheim sind dabei insgesamt 18 Gemeinderäte sowie in allen sechs Ortsteilen zusammen 28 Ortschaftsräte zu wählen. In einem ersten Schritt sind daher zunächst Bewerber für diese sieben Gremien zu finden. Dies ist Aufgabe der Parteien und Wählervereinigungen, welche dazu aufgefordert werden, Wahlvorschläge für diese Wahlen einzureichen.

Frist beginnt am 21. Februar

In diesem Zusammenhang wird die Stadt Tauberbischofsheim in ihrem Mitteilungsblatt vom 20. Februar die Wahl des Gemeinderats und der Ortschaftsräte öffentlich bekanntmachen. Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist entscheidend für alle Parteien und Wählervereinigungen, die vorhaben, Wahlvorschläge für den Gemeinderat oder Ortschaftsrat bei der Stadtverwaltung einzureichen. Am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung, also am 21. Februar, beginnt die Einreichungsfrist. Wahlvorschläge können dann bis zum 28. März, 18 Uhr, schriftlich bei der Stadt Tauberbischofsheim eingereicht werden.

Für den eigentlichen Wahltag werden in Tauberbischofsheim weit über 150 ehrenamtliche Helfer benötigt. Je nach zeitlicher Verfügbarkeit können diese Helfer bevorzugt ganztägig (zweischichtig), aber teilweise auch nur abends eingesetzt werden: Neben den Mitgliedern in einem Wahlvorstand, die in einem der Wahllokale auch tagsüber tätig sind, sucht die Stadt zusätzlich noch sogenannte Hilfskräfte für die Auszählung beziehungsweise die EDV-technische Erfassung der Stimmzettel nach Abschluss der Wahlhandlung.

Stadt sucht Wahlhelfer

Nur so könne gewährleistet werden, dass die vier unterschiedlichen Wahlen (Europa-, Kreistags-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen) schnell und reibungslos über die Bühne laufen können.

„Die Stadt Tauberbischofsheim ist deshalb auf die tatkräftige Unterstützung von engagierten Bürgern angewiesen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Wahlhelfer müssen am Wahltag, 26. Mai, mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet haben. Vor dem Einsatz am Tag der Wahl wird für alle Wahlhelfer eine Schulung durch die Stadtverwaltung durchgeführt.

Sowohl für die Schulung als auch die ehrenamtliche Tätigkeit am Wahltag selbst erhalten die Wahlhelfer eine ehrenamtliche Entschädigung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019