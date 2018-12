Überwiegend gehobener Blödsinn

Die Emanzipation steht im Mittelpunkt des Kammermusicals „Hexen“ von Peter Lund und Danny Ashkenasi. Das Stück konnte jedoch nicht überzeugen.

Tauberbischofsheim. Das Kammermusical „Hexen“ von Peter Lund und Danny Ashkenasi, das die Badische Landesbühne in der Stadthalle Tauberbischofsheim zur Aufführung brachte, inszenierte Katharina Schmidt mit den beiden Schauspielerinnen Cornelia Heilmann und Nadine Pape.

Es geht um Emanzipation und Gleichberechtigung im amüsanten Rückblick der Jahrhunderte. Frauen erkämpften sich Anerkennung mit ihren eigenen Waffen, nicht mit denen der Männer, die folgerichtig in diesem Stück lediglich als musikalischer Leiter und Kontrabassist Mario Fadani, Klarinettist Lömsch Lehmann und Pianist Oliver Taupp am Bühnenrand mitspielen dürfen. Das Trio liefert vordergründig leichtlebigen Musical-Sound, kratzt aber nicht nur oberflächlich am Jazz, der sich anregend kratzbürstig mit den Klängen des Klezmer, von Folk und orientalisch angehauchten Rhythmen vermischt.

Die passend zu den Texten arrangierten Stücke loten unbefangen die Möglichkeiten des Zusammenspiels von Klavier, Kontrabass und Klarinette aus. Mit dieser musikalischen Qualität kann das Schauspieler-Duo sängerisch nicht mithalten, gleicht das Manko aber mit Verve und gut verständlichem Sprechgesang aus. Der Plot ist schnell erzählt: Selbst Hexen, die sich immer und überall erkennen, finden es nicht prickelnd, wenn sie im gleichen Hosenanzug nebeneinander an einer Bushaltestelle warten. Cornelia Hartmann verkörpert die durchsetzungsfähige Unternehmensberaterin Grete Strumpf und Nadine Pape die Hausfrau und Mutter Anna Golde; inzwischen ist für das Duo im achten von neun Leben die Zeit überreif, die Erfahrungen bei dem schon Jahrhunderte währenden Kampf um Gleichberechtigung, immer verknüpft mit Entscheidungen zwischen Beruf und Familie, schonungslos und voller Ironie miteinander auszutauschen. Auch Hexen haben‘s manchmal schwer“ singt das Duo und sinniert über Eva, die – vom Teufel in Gestalt der Schlange verführt – mit Adam vom verbotenen Apfel nascht. Rotbackige Äpfel liegen verführerisch auf dem Couchtisch auf der Bühne und Grete beißt herzhaft hinein.

Die Folgen kommentiert Anna sarkastisch: „Fragen sie mal Eva, wie ein Apfel schmeckt. Äpfel schmecken süß. Ja so süß, und kosten dich überdies nur das Paradies.“ Dass der Teufel gerade zu Hexen besondere Beziehungen pflegt, erfährt man so ganz nebenbei. Besser immerhin als Kinder zu fressen, die fett machen – zumindest wenn sie groß sind, meint Anna.

Sie trifft den Nagel auf den Kopf, wenn sie trällert: „Hexen sind fast niemals nett.“ Diese Kostproben offenbaren bei allem Respekt für die Schauspielkunst der beiden netten Damen, dass diese überwiegend „gehobenen Blödsinn“ abzuliefern hatten. „Aufgepeppt“ wird die 75-minütige Kleinkunst mit bekannten Zitaten und Audioeinspielungen, in denen prominente Frauen wie Romy Schneider, Nina Hagen, Alice Schwarzer oder die Publizistin Hannah Arendt ihre persönlichen Erfahrungen zu den Themen Frauenrechte und Emanzipation kundtun.

Höheren Unterhaltungswert hat die Schilderung des Paarungsverhaltens von Anglerfischen oder Breitfuß-Beutelmäusen, das nur die weiblichen Vertreter überleben. Das ist pure Biologie und keine Hexerei, an die der aufgeklärte Mensch unserer Tage nicht mehr glaubt.

Doch auch ohne dass ihnen noch eine Teufelsbuhlschaft, die Vernichtung von Ernten oder das Wegzaubern der Manneskraft angedichtet werden, haben es Hexen von heute wie Grete und Anna nach wie vor nicht leicht, über ihr Leben und ihren Körper frei zu bestimmen. Denn das ist ihr großes Ziel im neunten und damit letzten Leben. ferö

