Umfangreiches Programm abgearbeitet

Anzeige

Kassierer Bernhard Holler erstattete seinen Bericht und sprach von einem finanziell gesunden Verein. Ihm wiederum bescheinigte Kassenprüfer Adolf Geiger korrekte Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands nahm Kurt Baumann vor, der zugleich das Procedere der Neuwahlen des Gesamtvorstandes durchführte.

Auf Antrag fand die Wahl per Akklamation statt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern für die nächsten drei Jahre wieder gewählt: Vorsitzender Georg Maluck, stellvertretender Vorsitzender Martin Henneberger, Kassenwart Bernhard Holler, Schriftführer Jürgen Geier und die drei Beiräte Robert Dürr, Hans Günther und Alfons Seelmann. Die Kassenprüfer Adolf Geiger und Klaus Seitz konnten bestätigt werden. Im Namen der wieder gewählten Vorstandsmitglieder bedankte sich Vorsitzender Georg Maluck für das erneute Vertrauen in die künftige Vereinsarbeit.

Große Hilfsbereitschaft

In ihren Grußworten freuten sich Präses Pater Kasimir Fieden und Pfarrer Gerhard Hauk über die Aktivitäten der Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim und bedankten sich für das Mitwirken und die Hilfsbereitschaft in der katholischen Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim. Der enorme Arbeitseinsatz von Alfons Seelmann und seines Teams beim Ausbau des Gewölbekellers im „Klösterlegarten“ wurde von Pfarrer Hauk besonders gewürdigt.

Beim Tagesordnungspunkt „Wünsche und Verschiedenes“ sind mehrere Fragen gestellt worden und konnten auch beantwortet werden, die sich im Rahmen von kirchlichen Maßnahmen bewegten.

Auf kommende Veranstaltungen wurde hingewiesen, insbesondere der Männerwallfahrt des katholischen Männerwerkes des Dekanates Tauberbischofsheim am 6. Mai nach Leutershausen bei Heidelberg und der Maiandacht der Verbände Kolping/KAB (Bezirksmaiandacht) am 13. Mai, um 15.30 Uhr in der Marienkirche zu Lauda. Der Ausflug der Kolpingsfamilie führt am Samstag, 1. September, nach Bruchsal, in Verbindung mit einem Besuch des früheren Kolping-Bezirkspräses Pfarrer i. R. Rudi Müller.

Anmeldungen können unter Telefon 0 93 41 / 52 04 entgegengenommen werden. Die Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim blickt im Jahre 2019 auf ihr 160-jähriges Bestehen zurück. Hierzu werden rechtzeitig notwendige Vorbereitungen getroffen.

Mit dem Kolpinglied „S’war einst ein braver Junggesell . . .“ endete die Jahreshauptversammlung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018