Umsetzung des erkämpften Tarifabschlusses vorantreiben

Anzeige

Im Geschäftsbericht schilderte der erste Bevollmächtige Gerd Koch die einträgliche finanzielle Situation der Geschäftsstelle Tauberbischofsheim. Erfreulich sei jedoch besonders die wachsende Zahl der IG Metall-Mitglieder in der Region. Aktuell seien es 7701. „Unser Ziel ist nach wie vor, die 8000er-Grenze zu knacken. Ende des Jahres soll es soweit sein“, äußerte sich Koch.

Die wirtschaftliche Situation in den Betrieben der Region sei im Moment gut. „Verlängerte Arbeitszeiten durch volle Auftragsbücher sind derzeit keine Seltenheit. Die Arbeitgeber finden nur wenige Fachkräfte auf dem Markt“, so Koch weiter. Selbst Leiharbeiter seien für bestimmte Tätigkeiten nicht zu bekommen. Mitarbeiter, die Facharbeiter für ihre Firmen anwürben, bekämen sogar hohe Prämien für deren Arbeitskraftvermittlung. In den zurückliegenden Betriebsratswahlen seien in den beiden Kreisen der Geschäftsstelle insgesamt 336 Betriebsräte ordnungsgemäß gewählt worden. „40 Prozent der Betriebsräte wurden zum ersten Mal für dieses Amt gewählt. Unter den 336 Kollegen sind noch nicht alle Mitglieder der IG Metall“, monierte Koch.

Für die neu gewählten Betriebsräte will die Geschäftsstelle drei Termine anbieten, um sich gegenseitig kennenzulernen. Ende Juni und Anfang Juli seien sie für jeweils einen Nachmittag in Tauberbischofsheim.

Die Umsetzung des erkämpften Tarifabschlusses war ein weiteres Thema. Durch Flyer und Broschüren will Koch mit seinem Team noch bessere Aufklärung über die neuen und alten Rechte der Metaller in den Belegschaften herbeiführen. Es finden demnächst auch Tagesschulungen für Betriebsräte statt. Dort werden unter anderem Konzepte erarbeitet für die individuelle Umsetzung in den tarifgebundenen Betrieben.

Azubi-Cup

Der von der IG Metall veranstaltete Azubi-Cup finde am 16. Juni in Werbach statt. Bisher hätten sich 13 Mannschaften angemeldet.

Der Gewerkschaftssekretär Jannes Bojert informierte im Anschluss über seine Arbeit. In einem Erschließungsprojekt war es seine Aufgabe, neue Betriebe für die IG Metall zu gewinnen. „Bei der Betrachtung der Altersstruktur in der Gewerkschaft, ist deutlich zu erkennen, dass die mitgliederstarken Jahrgänge langsam auf die Rente zugehen“, erläuterte Bojert. In seiner zweieinhalbjährigen Tätigkeit für die Geschäftsstelle Tauberbischofsheim arbeitete der Metaller mit vielen Betriebsräten zusammen. Der größte Betrieb, in dem eine eigene IG-Metall-Liste aus dem Stand die meisten Stimmen bei der Betriebsratswahl holte, sei Wittenstein gewesen.

Martin Sambeth ergriff daraufhin das Wort. Er ist Bezirkssekretär der IG Metall in Stuttgart und animierte die Delegierten, die Tarifbindung in den Betrieben durchzusetzen. Das sei auch der Fokus der IG Metall in ganz Baden-Württemberg.

Vortrag

Einen Vortrag zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz, hielt im weiteren Verlauf Christine Scholz, Betriebsrätin bei Magna. Sie erläuterte Themenschwerpunkte ihres IG-Metall-Arbeitskreises. Generationenwechsel, ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung sowie physische Beanspruchung von Beschäftigten seien Mittelpunkte ihrer Seminare. „Gerade im Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt es viel Luft nach oben“, ermahnte Gewerkschaftssekretär Bojert und forderte die Delegierten auf, an den Fortbildungen teilzunehmen.

Mit der einstimmigen Entlastung der Bevollmächtigten und dem Dank für das entgegenbrachte Vertrauen fand der offizielle Teil der Delegiertenversammlung sein Ende.

Sabine Maurer, Betriebsratsvorsitzende bei Magna, überreichte anschließend Jannes Bojert zum Dank für seine zu Ende gehende Tätigkeit, ein Präsent und bedankte sich für dessen Unterstützung. Der Gewerkschaftssekretär übernimmt ab Juli Aufgaben bei der IG Metall in Berlin und Brandenburg. igm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018