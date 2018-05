Umweltmobil kommt in die Kommunen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) sammelt schadstoffhaltige Problemabfälle aus privaten Haushalten im Rahmen einer Sonderaktion ein. Hierfür kommt das „Umweltmobil“ in alle Städte und Gemeinden des Landkreises. Industrie, Handel und Gewerbe sind jedoch gesetzlich verpflichtet, ihren Sondermüll auf eigene Kosten über Spezialfirmen entsorgen zu lassen.

Nächste Termine

Die nächsten Termine sind am Mittwoch, 6. Juni, von 8 bis 9 Uhr in Gissigheim am Bauhof sowie von 10 bis 10.30 Uhr in Dittwar am Festplatz am Sportplatz, am Mittwoch, 13. Juni, von 8 bis 10 Uhr in Boxberg beim Sportheim des VfB Boxberg sowie von 10.45 bis 11.45 Uhr in Schweigern am Park- und Lagerplatz der Industriegleisanlage und am Samstag, 23. Juni, von 9 bis 12 Uhr in Lauda-Königshofen bei der Firma Inast in der Gewerbestraße 12. awmt