Umwerfend vital und traumwandlerisch stilsicher

Tauberbischofsheim.Um ein möglicherweise weltweit einmaliges musikalisches Phänomen handelt es sich bei dem Duo der „Katona Twins“, zwei aus Ungarn stammenden Virtuosen der klassischen Gitarre, die sich vor zehn Jahren im Tauberbischofsheimer Rathaussaal schon einmal präsentiert hatten und auch beim jüngsten Schlosskonzert für ein volles Haus sorgten.

Mancher Superlativ ist von der Kritik schon bemüht worden, um der Kunst dieser Ausnahmeformation gerecht zu werden, die 1988 ihr aufsehenerregendes Debut in der Carnegie Hall feierte und schon früh als „bestes Gitarrenduo der klassischen Musikwelt“ bezeichnet wurde.

In der Tat – in manchen Momenten scheint das Spiel und vor allem das Zusammenspiel von Pèter und Zoltán Katona nicht mehr von dieser Welt zu sein: Zunächst einmal in Hinsicht auf seine unwahrscheinliche Virtuosität, verbunden mit hinreißender Leichtigkeit und Mühelosigkeit des Vortrags, die sprechende Klarheit und Klangfülle der Artikulation, auf Sensibilität, Geschmack und Stilempfinden ihrer Interpretationen und was dergleichen Dinge mehr sind.

Perfekte Abstimmung

Am imponierendsten ist freilich, wie sie als Duo zusammenarbeiten, nicht nur in perfekter Abstimmung, sondern mit einer traumwandlerischen, quasi medialen Einvernehmlichkeit, einem intuitiven Verständnis bis in die letzte Faser, in dem naturgemäß auch die Blutsverwandtschaft der 1968 geborenen eineiigen Zwillinge sich offenbart.

Spanien stand diesmal ganz im Mittelpunkt des von Péter Katona anmoderierten Programms, mit Namen von Meistern wie de Falla, Albeniz, Granados und Rodrigo, kontrastiert und ergänzt durch zwei Nummern des Argentiniers Astor Piazzolla (1921–1992), dem Schöpfer des Tango nuevo, dessen Ruhm auch über 20 Jahre nach seinem Tod immer noch wächst.

Seine beiden Kompositionen – eine eigens für zwei Gitarren geschriebene „Tango Suite“ und das melancholische Stimmungsbild „Otono Porteno“ – brachten eine eigene eher herbe und sperrige Note in den Konzertabend, dessen Charakter ansonsten von der sinnlichen Süße und Schwermut und manchmal dem Feuer und der Wildheit der spanischen Gitarrentradition bestimmt war.

Eine sechssaitige Konzertgitarre kann wie das Pianoforte ein ganzes Orchester ersetzen, und wie bei einem Pianisten sind auch bei dem hochkarätigen Gitarrenvirtuosen alle Finger der Schlag- beziehungsweise Griffhand ständig in Tätigkeit (und immer mal wieder werden sie auch perkussiv als Geräuscherzeuger eingesetzt): Was die „Katona Twins“ auf diesem Feld zu leisten vermögen, zeigten sie vor der Pause in den beiden schnellen, hochvirtuosen, von rasenden Läufen überbordenden Ecksätzen der „Tango suite“ von Astor Piazzolla in geradezu artistischer Manier – eine Klasse-Demonstration, die zum ersten Mal lauten Jubel im Rathaussaal provozierte.

„Asturias“, eines der wegen seines fesselnd einfachen Eingangsthemas bekanntesten Charakterstücke von Isaac Albéniz (1860 - 1909) gewann im Duo Arrangement der Katonas noch wesentlich an Farbe, Weite und verhaltener Dramatik, und kurz zuvor hatte das Duo in „Mallorca“ vom selben Komponisten dessen bezaubernde, bittersüße Lyrik mit ausgesuchter klanglicher Süße und Sensibilität umgesetzt.

Drei von insgesamt acht Nummern des Programms wurden von Péter oder Zoltan Katona solo bestritten, zum Auftakt das intim-melancholische „Capricho arabe“ von Francisco Tárrega (1852-1909), Paco de Lucias (1947-2014) quasi impressionistische Klangmeditation „Taranta“ und die magisch beschwörende „Anrufung“ von Joaquin Rodrigo (1901-1999), die direkte Bezüge zu dem bekannten Werk „El amor brujo“ („Liebeszauber) von Manuel de Falla (1867-1946) enthält, von dem zum großen Finale und – nach einem weiteren Beispiel zarter Gitarrenlyrik eines Tanzes von Enrique Granados (1867-1916) – fünf Auszüge geboten wurden: Mit einer umwerfenden Vitalität, Stilsicherheit und suggestiven Charakterisierungskunst – etwa in den fahl gedämpften Gespensterklängen des „Danza del Terror“ oder der bannenden Kraft des rituellen „Feuertanzes“, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Großer Beifall im Rathaussaal, der von den „Katona Twins“ mit zwei Zugaben belohnt wurde: Zunächst mit einer weiteren unglaublichen Demonstration wirbeliger Virtuosität, einer „Scarlatti Metamorphose“, entnommen dem Fundus von Domenico Scarlattis Cembalosonaten, vom Publikum im Rathaussaal frenetisch gefeiert, und als Dank dafür mit „Maria“ noch ein bekannter Song aus der „West Side Story“ von Leonard Bernstein, der vergangenes Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019