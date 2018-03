Umzug von Aldi nimmt konkrete Formen an

Anzeige

An der Südseite des Neubaus ist gemäß der Planung die Anlieferung untergebracht, an der Nordseite Pfand- und Backraum. Beides soll als niedriger Flachdachanbau realisiert werden. Zusätzlich soll neben dem Eingang ein Werbeschaukasten installiert werden. Da sich das Vorhaben in die Umgebungsbebauung einfüge, gebe es seitens der Verwaltung keine städtebaulichen Bedenken. Die „Symbiose zwischen Lebensmitteldiscountmarkt und großem Verbrauchermarkt“ sei sowohl für die Märkte an sich als auch für die Kunden von Vorteil, hieß es.

Wie der Bürgermeister auf Nachfrage aus dem Gremium mitteilte, sei die Zahl der vorhandenen Stellplätze auf dem Areal auch nach dem Neubau ausreichend. Was nicht heiße, dass es in Stoßzeiten nicht zur Vollauslastung der Kapazitäten kommen könne. Wann mit der Umsetzung des Vorhabens begonnen wird und was mit dem dann leerstehenden Gebäude am alten Aldi-Standort passieren wird, ist nach Angaben der Stadtverwaltung noch nicht abschließend geklärt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018