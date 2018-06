Anzeige

Tauberbischofsheim.Zwei beschädigte Pkw fanden Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag in einer Tiefgarage in Tauberbischofsheim vor. Zuvor hatte eine Zeugin zwei männliche Personen gemeldet, die sich an Fahrzeugen in dem Gebäude in der Ringstraße zu schaffen machten. An dem Opel Corsa und dem Dacia Sandero hatte jemand die Außenspiegel abgeschlagen oder -getreten, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand.