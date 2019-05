Unfallhergang noch nicht ganz geklärt

Tauberbischofsheim.Nach einem Verkehrsunfall in der Schmiederstraße in Tauberbischofsheim am Samstag, gegen 14.30 Uhr, sucht die Polizei Zeugen. Die 72-jährige Fahrerin eines Peugeots befuhr die Blumenstaße in Fahrtrichtung Kreuzungsbereich. Dort bog die Frau nach links in die Schmiederstraße ab und übersah hierbei den von rechts kommenden BMW eines 38-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, so dass nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand. Da der Unfallhergang nicht ganz geklärt ist, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachteten.

