Unfallverursacher ergriff die Flucht

Tauberbischofsheim.Ein Unbekannter beschädigte am Dienstag, zwischen 10.50 und 11.20 Uhr, auf einem Parkplatz eines Supermarkts, in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim, einen geparkten VW. Beschädigt wurde hierbei die hintere Tür auf der linken Fahrzeugseite.

Hoher Sachschaden

Nach Angaben der Polizei entstand durch den Zusammenstoß erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall beim Ein- oder Ausparken passierte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018