Ungerechtigkeit muss ein Ende haben

Der große Festsonntag zum Jubiläum „150 Jahre Tauberbahn“ ist vorüber. Erfolgreich: die Fülle an Infoständen, Ausstellungen, Aktivitäten zur Bahn allein in Lauda (neben weiteren Geschäfts- und Kulturaktionen), dazu die vielen Angebote entlang der Taubertalbahn - der festliche Höhepunkt im Jubiläum. Drei persönliche Anmerkungen zum Festtag: besonders gefreut hat mich, dass die Königshöfer Heimatfreunde ihre Ausstellung über den Bahnhof Königshofen in Lauda zeigten. Sehr interessiert hat mich die Nachbildung des „Adlers“ von 1835. Auf jeden Fall der Wiederholung wert ist die Führung von Herrn Bickel durch die Laudaer Eisenbahnerstadt und Baugenossenschaft.

Die Festredner hatten ein gutes Thema, ist doch die Taubertalbahn inzwischen Vorzeigeobjekt. Ihre Bedrohung wurde im kreis-kommunalen Schulterschluss abgewehrt – ihre Betreuung durch die Westfrankenbahn sucht ihresgleichen. Wenn man sieht, wie Bahnsteig um Bahnsteig optimiert wird, und hört, dass 15 Millionen Euro allein in den Reicholzheimer Tunnelsanierung investiert werden! Von diesen Zuständen können Anlieger der Frankenbahn nur träumen. Dass das Eisenbahn-Stiefkind im Kreis nicht vergessen wurde, dafür sorgten Bürgerinnen und Bürger aus den Gemeinden Ahorn und Boxberg. Erstmals traten sie zusammen auf. Erstmals zeigten sie über Ortsgrenzen hinweg gemeinsam Flagge. Erstmals erhoben sie vereint die Schilder „S-Bahn-Lückenschluss Osterburken-Würzburg JETZT!“

Während Hr. Kollai von der Westfrankenbahn die Initiative bestärkte: „Kämpfen Sie weiter!“, monierte Verkehrsminister Hermann: Ein schneller Regionalexpress könne, um schnell zu sein, nicht an jeder Station halten. Die Äußerung offenbart ein tiefes Stuttgarter Missverständnis. Wenn Menschen für den S-Bahn-Lückenschluss demonstrieren, wollen sie nicht zuerst schnelle RE-Züge. Sie wollen erst mal Nahverkehrszüge, die am Heimatbahnhof halten.