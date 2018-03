Unliebsames Überbleibsel

Anzeige

Doch das ist nicht so ganz einfach, wie die Fränkischen Nachrichten bei ihrer Recherche feststellen mussten. Klar ist, dass das Abstellen eines Autos ohne Nummernschild auf einer öffentlichen Straße nicht erlaubt ist.

„Das ist eine Sondernutzung und nicht gestattet, das Auto müsste entfernt werden“, erklärt Pressesprecher Achim Küller auf Anfrage der FN. „Auf privatem Grund und Boden dürfte es stehen, allerdings nur, wenn es sich nicht um ein schrottreifes Fahrzeug handelt, von dem Öl auslaufen und in den Boden sickern könnte.“ Im öffentlichen Raum jedoch hätten Autos ohne Nummernschild nichts zu suchen und müssten abgeschleppt werden – und zwar auf Kosten des Fahrzeughalters. Und gerade da liegt der Hase im Pfeffer.

Das Auto diente nämlich einer Diebesbande aus Ostdeutschland, die im Main-Tauber-Kreis ihr Unwesen trieb, als Depot für Kleidung und ähnliches. Nun trug es sich aber zu, dass die unerwünschte Reisegruppe im Oktober letzten Jahres mit einem anderen Auto auf Beutezug war und in eine Polizeikontrolle geriet. Aufgrund eindeutiger Indizien wurde sie von den Beamten nicht nur als Diebesbande ausgemacht, sondern auch inhaftiert. Erst im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen, stieß die Kriminalpolizei auf den in der Römerstraße abgestellten Ford Ka.

So weit so gut. Das Nummernschild war geklaut und wurde entfernt. Für die Ermittlungen der Kriminalpolizei spielte er keine Rolle mehr. Da stand er nun, der Ford Ka, und steht immer noch.

Für die Entfernung des Autos ist das Ordnungsamt der Stadt Tauberbischofsheim zuständig, das sich auch kümmerte: „Die Stadt arbeitete von Anfang an intensiv daran, den Halter zu ermitteln, um eine rasche Entsorgung des Fahrzeugs zu ermöglichen.“ Denn: So einfach abschleppen geht nicht. Die Zeche für solch eine Aktion sollte auf keinen Fall der Staat, also letztendlich der Steuerzahler, blechen. Auch ist es nicht üblich, dass er in Vorleistung tritt und Gefahr läuft, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Abschleppen in naher Zukunft

Die Suche nach dem Fahrzeughalter gestaltete sich jedoch schwierig wie auch die Kostenübernahme durch ihn. Das Auto gehört nämlich in der Tat einem der Einbrecher. „Die Kosten der Beseitigung muss natürlich derjenige zahlen, der für das Abstellen verantwortlich ist – also der Täter, der in der JVA einsitzt. Mit diesem in Kontakt zu treten und die Sache zu regeln, hat einige Zeit in Anspruch genommen“, heißt es vom Ordnungsamt der Stadt Tauberbischofsheim weiter.

Das hat aber wohl in der Zwischenzeit geklappt, und die Sache scheint in trockenen Tüchern zu sein, so dass das Ordnungsamt frohe Kunde für die Anwohner der Römerstraße hat: „Wir gehen davon aus, dass das Auto nun in Kürze abgeschleppt werden kann.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018