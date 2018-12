Unschätzbares für Heranwachsende geleistet

Tauberbischofsheim.Anlässlich der Vorstandssitzung des Sportjugendfördervereins Main-Tauber (SJF) fand Landrat Reinhard Frank lobende Worte für die Arbeit des Fördervereins und seines Vorsitzenden Gerhard Withopf, der nach 28 Jahren das Amt des Vorsitzenden im Frühjahr 2019 abgeben wird.

„ Der Sportjugendförderverein ist eine tolle Bereicherung unseres gesellschaftspolitischen Lebens im Main-Tauber-Kreis, die man nicht hoch genug einschätzen kann“, betonte der Landrat.

Alle Funktionen eingerechnet, komme Gerhard Withopf mit 163 Jahren Ehrenamt auf immens viele Jahre, in denen er vor allem in der Sportjugend für das Heranwachsen von jungen Persönlichkeiten Sorge getragen habe, die für den Bestand der Demokratie unentbehrlich seien: „Die Welt verändert sich dramatisch und für unsere Jugend ist es arg wichtig, nicht nur vor dem Computer oder der Spielekonsole zu sitzen, sondern Sport zu treiben, Gemeinschaft zu erleben und in jungen Jahren Verantwortung zu übernehmen.“ Jeder Euro, der hier investiert werde, trage reiche Früchte. Denn all das, was der Landkreis mit der Sportjugend, den Jugendverbänden und dem Sportkreis mache, falle später nicht als „Reparaturauftrag“ in den Schoß der Jugendhilfe. Seinen Glückwünschen schloss sich die ebenfalls anwesende Sozialdezernentin Elisabeth Krug an.

Mit dem Sportkreisjugendreferenten Michael Geidl trug Withopf dann den Geschäftsbericht vor, der zunächst auf die seit Jahren durch die Arnold Hollerbach-Stiftung unterstützte und dezentral bereits zum siebten Mal in Tauberbischofsheim durchgeführte Sportassistentenausbildung einging. Positiv beschieden wurde auch ein Leader-Antrag zur Mobilität auf dem Land und dank weiterer Mitfinanzierer konnte bereits ein neuer Kleinbus bestellt werden.

Als Nachfolger des MuM-Sportjugend-Förderpreises, der immer mit den Namen Mathias Strambace und Peter Bohnet verbunden sein werde, wurde vom SJF für die Jahre 2018 bis 2020 der mit 5000 Euro dotierte Brandel-Jugend-Förderpreis ins Leben gerufen.

Bei den Fränkischen Nachrichten, der Sparkasse Tauberfranken und dem Stadtwerk Tauberfranken bedankte sich Gerhard Withopf für deren nachhaltiges Engagement für die Region, das während der Königshöfer Messe mit der Aktion „Körbe werfen für einen guten Zweck“ einen dreistelligen Spendenbetrag für den SJF erbracht habe. ferö

