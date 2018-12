Unterhaltsame Stunden mit Gesprächen und Musik

tauberbischofsheim.Zum Seniorennachmittag der Stadt Tauberbischofsheim waren rund 400 Seniorinnen und Senioren gekommen, um gemeinsam in der Stadthalle einen adventlichen Nachmittag zu verbringen. Die Stadt lädt jedes Jahr die rund 1500 Bürger ab 70 Jahren, die in der Kernstadt wohnen, in die Stadthalle ein. Der Nachmittag findet auch in den Ortsteilen statt.

„Wo kann man sich besser untereinander austauschen, als an einem Nachmittag wie diesem“, befand Bürgermeister Wolfgang Vockel und begrüßte die Gäste mit einem Überblick über das aktuelle Stadtgeschehen und einem Ausblick auf 2019. Anschließend genossen die älteren Mitbürger den Service durch das Stadtoberhaupt, Mitglieder des Gemeinderats und das Team der Stadtverwaltung und tauschten sich rege mit Freunden und Bekannten aus. Begleitend gab es musikalische Unterhaltung mit den Schülern der Richard-Trunk-Musikschule unter der Leitung von Gustav Endres und dem Chor Offener Singtreff Tauberbischofsheim unter der Leitung von Mechthild Geiger, die den Saal zum Mitsingen animierten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018