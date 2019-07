Unterhaltung mit den „Dixie Eight“

Tauberbischofsheim.Auf den TauberTerrassen bietet das Team vom Winzerhof Wille am Sonntag, 14. Juli, einen musikalischen Leckerbissen. Gustav Endres und seine Vollblutmusiker von „Dixie Eight“ versprechen beste Unterhaltung verbunden mit dem Flair der TauberTerrassen am Wört. Longstreet Dixie, Jazz, der Sound von James Last, Herb Albert, Chart Hits – das Repertoire ist groß. Ideenreich ist auch das kulinarische Angebot. Das Bild zeigt Bandleader Gustav Endres mit seiner „Dixie Eight“. Bild: Dixie Eight

