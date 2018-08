Unterstützung für Kommunen und Tierschutzvereine zugesagt

Main-Tauber-Kreis.„Die finanzielle Lage vieler Tierschutzvereine ist leider nach wie vor angespannt, bei vielen fehlt das Geld für Investitionen“, stellt der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, MdL Peter Hauk, in einer Presseerklärung klar. Gerade in der Ferienzeit werde den Tierheimen und ihren Mitarbeitern viel abverlangt, da nach wie vor viele Besitzer ihre Tiere aussetzen oder abgeben, wenn es in die Ferien geht. „Wir wollen Kommunen und Tierschutzvereine deshalb bei dringend notwendigen Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen unterstützen und haben die Antragsfrist der Tierheimförderung des Landes bis 15. Oktober verlängert“, so Hauk. Bis dahin könnten Förderanträge bei den Regierungspräsidien gestellt werden.

„Das vorbildliche Engagement unserer Tierschutzvereine mit ihren zahlreichen ehrenamtlichen Helfern ist unverzichtbar. Diese leisten wertvolle Arbeit, sei es bei der Unterbringung von Fundtieren und herrenlosen Tieren in Tierheimen, bei der Beratung von Tierhaltern oder bei Tierschutzfällen.“ Bei der Erfüllung dieser vielfältigen und wichtigen Aufgaben hätten die Tierheime die volle Unterstützung des Landes, erklärt Hauk weiter.

Das Land stellt jährlich Gelder für die Tierheimförderung zur Verfügung. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz fördert projektbezogen 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu maximal 150 000 Euro je Projekt. Mit mindestens 30 Prozent müssen sich die Landkreise, die Gemeinden oder deren Zusammenschlüsse an den zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen.

Ansprechpartner für die Tierheimbetreiber ist die Gemeinde oder der Landkreis vor Ort. Gemeinden oder Landkreise wenden sich an das jeweils zuständige Regierungspräsidium. Der Antrag der Gemeinde oder des Landkreises muss bis zum 15. Oktober beim zuständigen Regierungspräsidium gestellt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.08.2018