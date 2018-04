Urängsten auf den Grund gegangen

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die Badische Landesbühne zeigt am 7. Mai um 19.30 Uhr in der Stadthalle „Misery“ nach Stephen King in einer Inszenierung von Carsten Ramm.

Der Schriftsteller Paul Sheldon wurde mit den Frauenromanen seiner „Misery“-Serie zwar weltberühmt, verabscheut sie insgeheim aber.

Eines Tages verunglückt er lebensgefährlich mit seinem Auto in einem Schneesturm. Sein „größter Fan“, die ehemalige Krankenschwester Annie Wilkes, rettet ihn und bringt ihn auf ihre abgelegene Farm.