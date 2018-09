Urban Priol geht in die Vollen

Tauberbischofsheim.Einer der populärsten deutschsprachigen Kabarettisten kommt am Samstag, 21. September, um 20 Uhr in die Stadthalle nach Tauberbischofsheim und präsentiert sein ständig aktualisiertes Kabarettprogramm „gesternheutemorgen“.

Nachdem das Energiebündel über drei Jahrzehnte deutsche Geschichte bühnentauglich begleitet hat, lässt er in seinem neuen Programm Kabarettklassiker, die in all den Jahren entstanden sind, neu aufleben. Eingebettet sind sie in Priols Markenzeichen: Das tagesaktuelle Sofortverwursten irrster Irrungen und Wirrungen.

Dabei schießt der Pointen-Cowboy des politischen Kabaretts stets locker aus der Hüfte und immer so schnell, wie es ihm der noch heiße Lauf der Geschichte ermöglicht. Neben dem Heute, das morgen schon ein gestern sein wird, gönnt sich der Spötter auch einen spekulativ-utopischen Ausblick auf die Zukunft. „Den Zuschauer erwartet tiefsinniges, brandaktuelles Kabarett, geschmückt mit den Höhepunkten der letzten Jahrzehnte, ein farbenfrohes Feuerwerk der gehobenen Unterhaltung.

Möge das Vorwärts zum Rückwärts mit Mut nach wie vor seine Gültigkeit behalten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018