Anzeige

Dittwar.Die Musik- und Feuerwehrkapelle Dittwar veranstaltet am Donnerstag, 10. Mai, wieder ihr traditionelles Vatertagsfest in und um die Laurentiushalle in Dittwar mit musikalischer Unterhaltung. Festbeginn ist ab 11 Uhr. Für Kinder steht eine Hüpfburg zur Verfügung. Bild: Musikverein Dittwar