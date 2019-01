Verdiente Chormitglieder geehrt

Berichte und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Generalversammlung des Kirchenchores St. Martin.

Tauberbischofsheim. Ehe der mit Spannung erwartet Rechenschaftsbericht des Vorstands vorgetragen wurde, begrüßte Vorsitzender Peter Benz die Mitglieder des Chores sowie mehrere Gäste, darunter Pater Kasimir Fieden in Vertretung von Dekan Gerhard Hauk sowie Hans-Peter Blümm als Abgesandter des Kirchengemeinderats. Dank richtete Peter Benz an den „unverzichtbaren und einsatzfreudigen“ Martin Henneberger, der im vergangenen Jahr mehr als einmal als „Retter in der Not“ im Winfriedheim erschienen war.

Aus dem Bericht von Irmgard Hasenbusch über die Aktivitäten des Chores seien nur einige wenige Punkte herausgehoben: Zum einen seien von den insgesamt 15 Gottesdiensten vor allem die beiden Hochfeste Ostern und Weihnachten im Gedächtnis geblieben. Besonders die Altistinnen des Chores würden sich noch lange an das Weihnachtsfest erinnern. Habe man doch trotz mehrer unerwarteter Krankheitsausfälle ein schwieriges Stück mit lediglich vier Stimmen gestemmt und sich gegenüber den freudig aufspielenden Posaunisten und Trompetern noch einigermaßen Gehör verschafft.

Darüber hinaus habe ein weiterer Höhepunkt das vergangene Jahr – liturgisch und privat – bereichert: Der Leiter des Martinschors, Michael Meuser, habe sein 60. Lebensjahr vollendet und aus diesem Anlass im Sommer einen sehr feierlichen Gottesdienst mit anschließender Matinee in der Martinskirche initiiert.

Ein weiterer Höhepunkt sei der Chorausflug gewesen. Man habe sich dieses Mal für eine umweltschonende Variante des Reisens entschieden und sei deshalb mit dem Bähnle nach Miltenberg und zurück gefahren, wo man nach einer gemächlichen Fahrt auf dem Main bei schönstem Wetter einen abwechslungsreichen Nachmittag verbrachte.

Nachdem die Schriftführerin ihre Sicht auf das vergangene Jahr kundgetan hatte, war man natürlich gespannt, wie zufrieden der Chorleiter mit dem Geleisteten war. Sein Resümee fiel sehr positiv aus. Michael Meuser bescheinigte seinem Chor, immer mit Feuereifer mitgezogen zu haben, auch wenn ein Stück mal etwas schwieriger gewesen sei.

Mit ihrem Engagement hätten alle erneut dazu beigetragen, dass die Auftritte des Chors nicht als „museale Veranstaltungen“ gesehen, sondern gerade die kirchlichen Feste für die Gottesdienstbesucher als „geistig-geistliche Hochtage“ besonders erlebbar geworden seien. Die von Meuser für 2019 ins Auge gefassten Aktivitäten klangen auch wieder so verlockend, dass sich der Chor uneingeschränkt auf sein weiteres Wirken freuen kann.

Leistungen gewürdigt

Dass nicht nur die Betroffenen in ihrer positiven Selbsteinschätzung richtig lagen, konnte man schließlich auch den Worten von Pater Kasimir entnehmen, der sich noch einmal dafür bedankte, dass der Chor ihn zu seinem 40. Priesterjubiläum mit der Mitgestaltung seines Festgottesdienstes beschenkt hatte. Besonders freute sich die Chorgemeinschaft aber über die „Streicheleinheiten“ durch Hans-Peter Blümm, der nicht nur seinen Respekt hinsichtlich der Anzahl der wöchentlich zu absolvierenden Proben zollte, sondern bescheinigte, dass bei der regelmäßigen Zählung der Kirchenbesucher festgestellt wurde, dass Gottesdienste, für die die Mitwirkung des Kirchenchors angekündigt seien, sich besonderen Zulaufs erfreuten.

Als Höhepunkt des Abends galt es dann noch, langjährige Chormitglieder für ihren Einsatz zu ehren. Mit zehn Jahren Mitgliedschaft haben Christine Weber und Renate Benz schon eine beachtliche Zeit dem Chor die Treue gehalten, während Irmgard Hasenbusch und Bernhard Holler es sogar auf 30 Jahre brachten, in denen für sie der Donnerstagabend und viele Sonn-und Feiertage dem Kirchenchor St. Martin gehörten. iha

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019