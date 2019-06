Verdiente Mitglieder ausgezeichnet

Der Kreisjagdverein (KJV) Tauberbischofsheim veranstaltete seine Jahreshauptversammlung in der Alten Füllerei in Distelhausen mit großer Beteiligung von Politik und Behörden.

Tauberbischofsheim. Kreisjägermeister Hubert Hartnagel begrüßte zur Hauptversammlung des KJV die Mitglieder und Gäste. Bezirksjägermeister Jochen Sokolowski wies auf den Wildtierbericht des Landesjagdverbands hin. Für die Zukunft sei es wichtig, das Wildtiermonitoring weiter auszubauen.

Bürgermeister Wolfgang Vockel beleuchtete das lokale Geschehen rund um die Jagd.

Gernot Böck von der Unteren Jagdbehörde berichtete über die positive Abwicklung und Abläufe der Waffenkontrollen. Es habe alles hervorragend geklappt. Die Jäger sollten jedoch daran denken, die Streckenlisten abzugeben.

Über viele Abholzungsflächen, welche jetzt aufgeforstet werden müssen, sprach Herr Mechler vom Forstamt. Zum 1. Januar 2020 werde die Forstbehörde neu aufgestellt. Dadurch könne es zu neuen Ansprechpartner beziehungsweise Revierförstern kommen, da sich die Reviere verändern werden.

Kreisjägermeister Hartnagel dankte dem gesamten Vorstand für „die tolle Zusammenarbeit“. Er berichtete auch über die neuen Räume der Jagdschule und des KJV im Kloster Gerlachsheim. Diese habe man zusammen mit den Sponsoren Mitte Mai eingeweiht. Der neue Jungjägerkurs, welcher im Mai begann, sei auch in diesem Jahr mit 20 Teilnehmern voll besetzt.

Die neu gebauten Viskatbehälter seien sehr gelungen, jedoch wies Hubert Hartnagel auch darauf hin, dass jeder auf die Sauberkeit der Behälter achten müsse. In Sachen Schießstand sei das korrekte Verhalten jedes einzelnen sehr wichtig. Es gelte, pro Disziplin nur eine Person am Stand.

Eingeweiht worden sei im Rahmen des Familienfests auch die „Rollende Waldschule“. Sie stehe für die Hegeringe, für Ferienprogramme oder sonstige Veranstaltungen zur Verfügung. Beim Projekt der Volksbank Main-Tauber „Wir für hier“ sei man ebenfalls mit einem Projekt dabei.

Die Ehrungen im Anschluss nahm Ehrenkreisjägermeister Wolfgang Freund vor. Für 60 Jahre Mitgliedschaft im Kreisjagdverein wurden geehrt: Walter Dötter und Hans Weißschädel.

Für 50 Jahre: Peter Freitag und Alois Löffler. Für 40 Jahre: Gerhard Baumann, Waldemar Ehrlenbach, Emil Hahner, Hubert Hartnagel, Werner Kinzel, Peter Kuhn, Hans Kulzer, Hans Mohr, Roland Scherer, Thomas Schunder und Norbert Stenglein.

Für 25 Jahre: Jochen Groß, Astrid Hemmrich, Holger Krompaß, Frank Löffler, Thomas Nolting, Rudi Quenzer, Nobert Schillinger, Holger Stephan, Ruthard Stößer und Roland Weirich.

Für besondere Verdienste für den Kreisjagdverein erhielt die KJV-Ehrennadel in Gold: Winfried Hönig. Die KJV-Ehrennadel in Silber ging an: Thorsten Beier, Siegfried Schäfer, Veronika Pleninger. Die KJV-Ehrennadel in Bronze erhielt Jörg Heinkel.

Nach Vollendung des 75. Lebensjahres wurden Anita Dengel und Rolf Baumann zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Nach den Ehrungen stellte Schriftführer Tobias Link den Jahrestätigkeitsbericht sowie die Datenschutzgrundverordnung des Kreisjagdvereins vor. Er berichtete über viele Hegeringversammlungen und Stammtische.

Ein Familienfest an der ADAC-Hütte wurde veranstaltet. Ebenso wurde eine Hubertusmesse von den Jagdhornbläsern in Gerchsheim gestaltet. Viele Schießstandtermine wurden abgehalten und die „Keilernadel“ wurde geschossen.

Auch der Bericht der Schatzmeisterin Louisa Lang wurde aufmerksam verfolgt. Kassenprüfer Christian Krimmer bestätigte eine einwandfreie Führung der Geschäfte. Es folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Der stellvertretende Kreisjägermeister Hubert Rüdinger erläuterte, dass der Schießstand für weitere vier Jahre abgenommen wurde. Jedoch müsse am Keilerstand ein Stahlgeschossfang eingebaut werden. Zu diesem Thema soll es aber eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, sobald man die genauen Kosten kenne.

Peter Kugler berichtete über die Lehrtrophäenschau, bei der wesentlich weniger Trophäen abgegeben worden seien. Von den abgegebenen Gehörnen stammten neun Prozent von Tieren, die dem Verkehr zum Opfer gefallen waren. Ein Spitzengehörn von Herbert Merz wurde mit Silber bewertet.

Zum Abschluss der Sitzung brachte Dr. Katrin Danowski die Jäger in Sachen Afrikanische Schweinepest (ASP) auf den neuesten Stand.

Kreisjägermeister Hubert Hartnagel dankte Dr. Katrin Danowski für ihren interessanten Vortrag und die Jagdhornbläser beendeten die Sitzung mit den Signalen „Zum Essen“ und „Jagd vorbei“. kjv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.06.2019