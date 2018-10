Verena Dörr trifft drei Mal

SpG Dielheim/Horrenberg – SpG Dittwar/Tauberbischofshei 0:4

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Höpfl, Kilian (43. Veith) Schmitt, Scheuermann (37. Mutlu), Haas, Sobotta, Schäffner, L. Hartnagel, Dörr, Roso (43. Frank)

Gegen den Tabellenvorletzten erreichte die SpG Dittwar / Tauberbischofsheim in der Frauenfußball-Landesliga einen verdienten 4:0-Auswärtssieg und war dem Gegner in allen Belangen überlegen.

Frühe Führung

Bereits in der zehnten Spielminute ging die Gästeelf mit dem ersten Tor von Verena Dörr in Führung. Ein langer Ball aus dem Mittelfeld von Jasmin Sobotta landete bei der Stürmerin, die allein auf die Torfrau der Heimelf zulief und platziert zum 0:1 abschloss.

Im Anschluss war es ein Spiel auf ein Tor. Jelena Roso traf in der 20. Spielminute, nachdem sie einen weiten Ball von Verena Dörr angenommen und den Ball in den Winkel gesetzt hatte. Weitere Möglichkeiten wurden entweder vergeben, oder von der guten Heim-Torfrau vereitelt.

Die zweite Hälfte startete aus Sicht der Gäste furios: In der 47. Minute lief Spielgestalterin Jasmin Sobotta bis zur Grundlinie und passte mustergültig in den Fünfmeterraum, wo Verena Dörr lauerte und den Ball vor der herauseilenden Schlussfrau ins Tor beförderte. Ab Mitte des zweiten Durchgangs zeigte der Schiedsrichter insgesamt vier Gelbe Karten für die Gästeelf, was den Spielfluss der SpG zwar beeinträchtigte, jedoch nichts an der Spielkontrolle änderte.

Das Tor zum 0:4-Endstand erzielte wiederum Verena Dörr nach Vorlage von Sarah Kilian in der 72. Minute.

Mit diesem verdienten Auswärtssieg machte die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim die Heimniederlage gegen den Tabellenführer vergessen und möchte auch im nächsten Heimspiel am Sonntag, 28. Oktober, um 13 Uhr in Tauberbischofsheim gegen die SpG Untergimpern/Babstadt nun erneut als Gewinner vom Platz gehen.

