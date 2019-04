Verfolgungsjagd mit acht Streifenwagen

Tauberbischofsheim.Polizeikräfte aus Unterfranken wollten am Montagmittag auf der A 3 im Bereich der Anschlussstelle Rohrbrunn in Fahrtrichtung Würzburg den Fahrer eines VW Polos einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Mittels Anhaltesignalgebers verdeutlichten die Beamten dem zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannten ihr Vorhaben. Der Fahrer kam der Aufforderung jedoch nicht nach, hielt nicht an, sondern flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei überholte er mehrfach unerlaubt andere Verkehrsteilnehmer und gefährdete sie auch teilweise.

Mit Vollgas über die Autobahnen

In Höhe Wertheim durchquerte der Mann eine Baustelle auf der Autobahn und verursachte hierbei Sachschaden. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran weiterhin Gas zu geben und vor der Polizei zu flüchten.

Am Autobahnkreuz Würzburg West wechselte der Flüchtende auf die A 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Insgesamt waren bereits fünf bayerische Streifenwagen und ein Hubschrauber im Einsatz und verfolgten den Fahrer des Polo. Drei weitere Streifenwagen vom Polizeirevier Tauberbischofsheim wurden in den Einsatz mit eingebunden. In Höhe Tauberbischofsheim hatte der Fahrer wohl genug von der Verfolgungsfahrt und fuhr an einem Rasthof raus.

Mann leistete Widerstand

Dort konnten die Beamten den Fahrer in seinem Fahrzeug festnehmen. Hierbei leistete der junge Mann Widerstand, so dass sich ein Beamter leichte Verletzungen zuzog. In dem Auto konnten die Polizeibeamten eine geringe Menge Betäubungsmittel feststellen, sowie ein als gestohlen gemeldetes Smartphone auffinden. Zudem war der Pkw nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen. Der 27-Jährige verursachte auf seiner Flucht Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Auch ein bayerischer Streifenwagen wurde bei der Verfolgung beschädigt. Der aus Hessen stammende Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. pol

