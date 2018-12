Verkaufsstelle öffnet ab heute

Tauberbischofsheim.Im städtischen Verwaltungsgebäude im Klosterhof beginnt am heutigen Montag im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWMT) des Main-Tauber-Kreises der Verkauf der Jahresgebührenmarken 2019 für Restmüll und Bioabfall.

In der ausgeschilderten Verkaufsstelle im Erdgeschoss sind zudem die neuen Jahresabfallkalender erhältlich. Geöffnet hat die Verkaufsstelle von Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Als besonderes Angebot für Berufstätige besteht zusätzlich die Möglichkeit, am Samstag, 8. Dezember, von 9 bis 12 Uhr die Müllmarken zu erwerben.

Da die Gebührenpflicht bereits ab Januar 2019 besteht, empfiehlt es sich, die Müllmarken frühzeitig zu kaufen. Zum Jahreswechsel ist mit einer großen Nachfrage zu rechnen, daher sollten Bürger in diesem Zeitraum längere Wartezeiten einplanen. Auch empfiehlt es sich, das Fassungsvermögen der Rest- und Biomülltonne zu prüfen, da die Marken für ein Volumen zwischen 60 und 240 Litern erhältlich sind.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.12.2018